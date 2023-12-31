أخبار الفن.. أسما إبراهيم ترد على غضب منة شلبى.. رسالة حميد الشاعرى النارية للاعب الأهلى.. فنانة ترضى بالقبلات وترفض العرى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

مستغرب.. محمد إمام يوجّه رسالة إلى الناقد الفني طارق الشناوي

نشر الفنان محمد إمام تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعلق فيه على رأى الناقد طارق الشناوى فى فيلم “أبو نسب”.

وقال محمد إمام: “شكراً للناقد طارق الشناوي.. مستغرب إن أول مرة مش بتهاجمني!”.

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية منها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوي" و“بلوموندو”، و“البعبع” و"الخميس اللي جاي"، و"سنة أولى خطف"، كما عرض مؤخرا فيلما “شماريخ” و"أبو نسب".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس، السبت، 2.247.202 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن أزمتها مع الفنانة منة شلبى بعد عرض حلقة الفنانة ريهام عبد الغفور ببرنامج "خبر سرى".

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة “صدى البلد”: "وجدت هجوما من منة شلبى بعد عرض حلقة الفنانة ريهام عبد الغفور بسبب سؤال بالحلقة وهو "تقري وتعترفى إن منة شلبي سبقتك بخطوات كتير أوى؟ لترد ريهام عبد الغفور قائلة :" أعترف جدا منة شلبى حبيبة قلبى وأنا من أشد معجبيها".

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

أقام الفنان رامى عياش حفلا ضخما مع زوجته داليدا عياش ليحتفل معها بعيد ميلادها، لكنه قرر أن لا يكون حفلا عاديا، حيث تقدم لها بطلب يردها كأنه يتزوجها مجددا.

أول تعليق من أيمن بهجت قمر بعد انفصاله عن زوجته إنجي عبدالحافظ

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته أنجى عبد الحافظ.

وقال أيمن بهجت قمر: "فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية "معرفش حد بالاسم ده"، ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس".

فنانة شهيرة ترفض العُري.. وترضى بالقبلات |شاهد

كشفت الفنانة مرام على عن رفضها التام لتقديم أدوار بها عري وذلك أثناء تواجدها ببرنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة "الجديد".

بعد فقدها الإحساس وعدم التحكم في عضلاتها.. صدمة جديدة للفنانة سيلين ديون

يبدو أن عام 2023 مأساوي بالنسبة للفنانة سيلين ديون التى تعرضت لكثير من الأزمات فى حياتها، خاصة قصة مرضها النادر الذى تسبب فى فقدانها الإحساس وأثر سلبا على عضلاتها.

ولم يمر عام 2023 عند هذا الحد لدى سيلين ديون، حيث صدمها رحيل ابنة شقيقها فى حادث سير، وهو الأمر الذى أحزنها كثيرا وأثر سلبا على نفسيتها.

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

كشفت الفنانة مرام علي عن الوشوم التى قامت برسمها على جسدها، مؤكدة أنها ليست على علم بأن رسم الوشوم حرام دينيا أم لا.

وقالت مرام علي، فى لقاء ببرنامج "كتاب الشهرة" للإعلامى على ياسين: “رسمت ثلاثة وشوم على جسدى ولم أعلم ما إذا كانت حراما دينيا أم لا، وإذا كانت حراما سأتخلص منها فورا”.

اعتزل بقى.. حميد الشاعرى يوجه رسالة نارية للاعب النادى الأهلى

نشر الفنان حميد الشاعرى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، بشأن لاعب النادى الأهلى أنتوني موديست عقب مباراة الأهلى وفيوتشر والتى فاز بها الفريق الأحمر بكأس مصر.