فنانة شهيرة ترفض العُري.. وترضى بالقبلات |شاهد

كشفت الفنانة مرام على عن رفضها التام لتقديم أدوار بها عري وذلك أثناء تواجدها ببرنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة "الجديد".

وقالت مرام على : مستحيل أقبل بدور به تعري، أما القبلات ليس لديّ مانع إذا كان لها مكان، والإيحاءات تساعد المخرج حتى لا تظهر بشكل فج ومضطرين في بعض الأوقات أن نقدمها وأرفض العُري فى أى عمل حتى لو كان أجنبيًا ويمنحها فرصة للعالمية.

مرام على

وقدّمت مرام على عددًا من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها مسلسل “عروس بيروت” والذى يبرز العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بـ"ثريا" الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

وعرض مسلسل عروس بيروت 2 على منصة شاهد VIP حيث يسبق عرض حلقاته عن قناة MBC MASR و mbc 4 بيوم واحد.

أبطال مسلسل عروس بيروت

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.