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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فقدها الإحساس وعدم التحكم في عضلاتها.. صدمة جديدة للفنانة سيلين ديون

سيلين ديون
سيلين ديون

 يبدو أن عام 2023 مأساوي بالنسبة للفنانة سيلين ديون التى تعرضت لكثير من الأزمة فى حياتها، خاصة قصة مرضها النادر الذى تسبب فى فقدانها الإحساس وأثر سلبا على عضلاتها.

ولم يمر عام 2023 عند هذا الحد لدى سيلين ديون، حيث صدمها رحيل ابنة شقيقها فى حادث سير وهو الأمر الذى أحزنها كثيرا وأثر سلبا على نفسيتها.

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سيلين ديون 

وكشفت شقيقة سيلين ديون لوسائل إعلام عالمية، عن تطورات الحالة الصحية للنجمة بعد تعرضها لمرض نادر تسبب فى أزمة كبيرة بأعصابها وعضلاتها.

وقالت شقيقة سيلين ديون إن حالة النجمة تتدهور، حيث فقدت الإحساس والتحكم فى عضلاتها، وهو الأمر الذى يؤكد تطور حالتها للأسوأ نتيجة المرض النادر الذى أصابها ولم يجد الأطباء علاجا له.

وكشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن تفاصيل جديدة للحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون، حيث أكدت أن حالتها فى تدهور مستمر.

وقالت كلوديت ديون، شقيقة سيلين، لصحيفة “ذا ميرور”، إن حالة شقيقتها فى تدهور مستمر، وإن جمهورها لن يتمكن من رؤيتها على المسرح مجددا.

وأضافت كلوديت ديون أن سيلين طلبت من شقيقتهما ليزا أن تنتقل للعيش معها، حيث أصبح ظهرها منحنيا وتشعر بآلام باستمرار.

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن الحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون بعد تعرضها للإصابة بمرض نادر، وهو متلازمة الشخص المتيبس، والذى يتسبب فى تصلب العضلات والتشنجات.

وقالت التقارير إن سيلين ديون تتدهور حالتها الصحية من آن لآخر، وليس هناك أى تقدم فى الحالة على الرغم من وجود فريق طبى معالج لها على أعلى مستوى، والذى يتوقع صعوبة عودتها إلى الغناء مجددا.

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت على حسابها عبر “إنستجرام”، أنها مصابة بـمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض.

يصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات، ما يؤدي إلى تشوهات وضعية، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض النادر للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وينتشر بين النساء، حيث إن عدد المصابات به ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضه في أي عمر، لكنه يظهر في عمر 30 و60 سنة. 

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