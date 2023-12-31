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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من أيمن بهجت قمر بعد انفصاله عن زوجته إنجي عبدالحافظ

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

نشر الشاعر أيمن بهجت قمر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته انجى عبد الحافظ.

وقال أيمن بهجت قمر : فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب أغنية "معرفش حد بالاسم ده"، ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها عشان فعلا الموضوع ده بقى بيضايقني من القريب والغريب وكل الاحترام لكل الناس.

أيمن بهجت قمر 

وأضاف أيمن بهجت قمر : بالنسبة لأغنية "المعنويات مرتفعة" فيها جملة بتقول: "مافيش خلاص حد له حاجة عندي، حبيت أوضح برضه أن دي طبعا مالهاش علاقه بالناس اللي ليهم عندي فلوس، وسنة سعيدة على الكل".

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أيمن بهجت قمر 

علم “صدى البلد” أن الطلاق بين الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر وزوجته تم رسميًا منذ شهرين تقريبًا.

ويعيش أيمن بهجت قمر حالة نشاط فني بعد نجاح أغنيته مع الهضبة عمرو دياب.

عمرو دياب وأيمن بهجت قمر:
واحتفل الفنان عمرو دياب فى دبي بمناسبة طرح ألبومه الجديد "مكانك" وذلك برفقة عدد من الأصدقاء والمقربين.

وظهر عمرو دياب مع أبوهشيمة وورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، ورجل الأعمال محمد زكي، في دبي.

وتصدّر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .

كان الفنان عمرو دياب قد طرح على مدار اليوم 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي كالتالي:

المعنويات مرتفعة كلمات أيمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.
بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي  توزيع احمد ابراهيم.
معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم.

مكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .

ياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم.

لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم.

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