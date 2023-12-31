اعتزل بقى.. حميد الشاعرى يوجه رسالة نارية للاعب النادى الأهلى

نشر الفنان حميد الشاعرى، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن لاعب النادى الأهلى انتونى موديست عقب مباراة الاهلى وفيوتشر والتى فاز بها الفريق الأحمر بكأس مصر.

وقال حميد الشاعرى : اعتزل بقى وانت فى قمة مستواك.

وتلقى حميد الشاعرى عدد من التعليقات التى تسخر من لاعب النادى الأهلى بسبب ما يقدمه من مستوى فنى متواضع للغاية.

حميد الشاعرى

وشارك حميد الشاعري ، في إحياء أبرز الايفنتات الموسيقية في العالم، وهو "سوند ستورم 23" الذي يشارك به 200 نجم من صناع ونجوم الموسيقى حول العالم.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع مشاركة حميد الشاعري بشكل كبير، خاصة مع تقديمه مفاجأة للجمهور بغناء أغنية "عودة" بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، خاصة أن حميد قرر تقديم الأغنية ريميكس بأسلوب موسيقي جديد، وسط حضور من مختلف الجنسيات.

وخلال ظهور حميد على المسرح، تفاعل الحضور معه، وأشادوا بأغنية "عودة" في ثوبها الموسيقى الجديد، خاصة أن حميد أصر على تقديم الأغنية بشكل جديد تماما لم يقدمه من قبل، على الرغم من نجاح الأغنية منذ أول طرح لها منذ ما يزيد عن 30 عاما.

جدير بالذكر أن حميد الشاعري، شارك منذ عدة أيام بندوة تحمل عنوان "كيف تصنع أغنية عابرة للزمن"، ولاقت الندوة التي قدمها أبي يوسف، رواج كبير وتداول رواد السوشيال ميديا والمواقع الفنية المتخصصة، أبرز تصريحات حميد عن صناعة الأغنية، وأهم محطات موسيقية في مسيرته.

وحققت فيديوهات حميد الشاعري في "ساوند ستورم 23" أرقام مشاهدات مرتفعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي.