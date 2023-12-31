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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

مرام على
مرام على

كشفت الفنانة مرام علي عن الوشوم التى قامت برسمها على جسدها، مؤكدة أنها ليست على علم بأن رسم الوشوم حرام دينيا أم لا.

وقالت مرام علي، فى لقاء ببرنامج "كتاب الشهرة" للإعلامى على ياسين: “رسمت ثلاثة وشوم على جسدى ولم أعلم ما إذا كانت حراما دينيا أم لا، وإذا كانت حراما سأتخلص منها فورا”.

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وأضافت مرام علي: "الوشم الأول عبارة عن شكل ريشة الطاووس على قدمي، أما الثانى في يدي شكل الفراشة، أما الثالث على صدري وهو عبارة تقول "ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ"، ورفضت أن تكشف عن سبب كتابتها لهذه العبارة، مؤكدة أنها ستكشف عنها فى الوقت المناسب لأن لها ذكرى بداخلها.

مرام على 

وقد كشفت الفنانة مرام على عن رفضها التام لتقديم أدوار بها عرى، وذلك أثناء تواجدها ببرنامج "كتاب الشهرة" من تقديم علي ياسين عبر قناة "الجديد".

وقالت مرام على: “مستحيل أقبل بدور به تعرٍ، أما القبلات ليس لدي مانع إذا كان لها مكان، والإيحاءات تساعد المخرج حتى لا تظهر بشكل فج ومضطرين أوقات أن نقدمها، وأرفض العرى فى أى عمل حتى لو كان أجنبيا ويمنحني فرصة للعالمية”.

وقدمت مرام علي عددا من الأعمال الفنية المميزة، ولعل من أبرزها مسلسل “عروس بيروت” والذى يبرز  العلاقة المميزة بين فارس وإخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

عرض مسلسل “عروس بيروت 2” على منصة شاهد  VIP، حيث يسبق عرض حلقاته عن قناة  MBC MASR وmbc 4 بيوم واحد.

أبطال مسلسل “عروس بيروت”

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

الفنانة مرام على برنامج كتاب الشهرة مرام على أعمال مرام على أفلام مرام على

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