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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماس كهربائي.. اشتعال حريق فى منزل أسما شريف منير.. تفاصيل

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شب حريق في منزل أسما شريف منير نتيجة ماس كهربائى ونشرت صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وغلق أسما شريف منير قائلة : قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع في البيت.. الحمد لله.

أسما شريف منير 

أسما شريف منير 

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان : " أسما شريف منير تحلق شعرها مجددًا: "المظهر عاجبني ومريح بالنسبة لي"".

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وجاء في التقرير أن الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، ظهرت بدون شعر، وقالت في فيديو أن هذا الشكل تسبب في راحتها.
وتابعت :" اللوك ده عجبني، ومش عايزه شعري يطول، وظهرت براس محلوقة ومصبوغة باللون الثلجي".
وأوضحت أن الراحلة مش عادية بدون شعر، وأنها سعيدة بهذا اللوك.

وفي وقت سابق، نشرت أسما شريف منير مجموعة صور بصحبة والد ابنتها وطليقها الأول محمود السكري من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، لتشيد بدوره فى حياة ابنتهما واهتمامه الدائم بها بالرغم من الانفصال بينهما.


وعلقت أسما شريف منير ، قائلة: الأب المحترم، السند والضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.

وشاركت الفنانة أسما منير جمهورها صورة جديدة لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت أسما على الصورة ، قائلة:" أنا كده كده عمري ما بخبي ال بس دلوقتي بعد لعبة الالجوريثم العبيطة دي مش فارقلي اكثر ولا ننزل الساعة ٨ ولا يوم أربع ولا التفاهه دي... حاجة تانيه اتعلمتها، ان قيمتي مش بتقييم اي حد ليا لا ب لايك و لا كومنت و لا بأي حاجة والله، المهم".

وقد نشرت الفنانة أسما شريف منيرخلال الفترة الماضية ، عدة صور لها، عبر حسابها على إنستجرام؛ لدعم القضية الفلسطينية، حيث ظهرت وهي ترتدي الشال الفلسطيني، وعلقت على الصور:" لا أملك إلا الدعاء".

وسبق أن شاركت الإعلامية أسما شريف منير، عدة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، من  خلال خاصية الاستوري ،وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة من داخل سيارتها رفقة ابنتها.

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