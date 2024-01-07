بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

كشفت الفنانة دنيا بطمة عن بعض التفاصيل الجديدة بالمستندات فى القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبى” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وأوضحت دنيا بطمة بالمستندات تفاصيل براءتها قائلة: أنا فرحانة جدًا ووقفتكم معايا كلكم كل المغارب وولاد بلادي.. وشكرًا للدول العربية اللي معرفهمش والناس كانت بتدعيلي في الكعبة والأزمة دي عرفتني قيمتي عندكم.. عرفتوا دنيا بطمة من الداخل.. أنا إنسانة طيبة وربنا حابب خلقه فيا بعد الأزمة دي وربنا يخلينا لبعض.

وأضافت دنيا بطمة : لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي اللي برّأني من الحساب واتضح في الآخر أني مليش علاقة، وكل ده مؤامرة والإسكرينات مفبركة وتحريض صفحات على يوتيوب وتحريض موقع.. وناس يضربوني في بطني وأنا حامل هي مؤامرة.

دنيا بطمة

وأوضحت دنيا بطمة: 1 - حبل الكذب قصير …وهذا دليل على كذبك انه شكاية كانت بالحساب فقط إذ يتبين لنا بمحضر الفرقة الوطنية انها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيًا وأختها ابتسام بطمة ، كفاك كذبا وبهتانا وطغيانا وتضليلا للرأي العام اتضحت الصورة للشعب المغربي.

وأشارت دنيا بطمة : 2- الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قرر عدم مؤاخذتي وأختي بكل ما يتضمنه حساب حمزة مون بيبي ولا نتوفر على الرقم السري وهواتفنا لا تتوفر على أي دليل دخول الحساب ولا ابتزاز ولا صور أناس ولا تشهير ولا تهديد وبهذا البراءة من الحساب والادانة بشهادة الزور وحسبي الله ونعم الوكيل وأخيرًا بعد هذه الأزمة اكتسبت حبكم وتقديركم ودعمكم الذي لا يقدر بثمن أحبكم ولاد وبنات بلادي.