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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

هالة صدقى
هالة صدقى

فجّرت الفنانة هالة صدقى مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا واستحوذ على قلوب المشاهدين فى الوطن العربى.

وقالت هالة صدقى فى برنامج "القاهرة والناس" على هامش حصولها على جائزة عن المسلسل بالإمارات: ليس هناك جزء ثان يمكن تقديمه فى رمضان المقبل ومن المحتمل أيضًا ألا يكون هناك جزء ثان للمسلسل لأنه حتى الآن كل ما يتردد مجرد أقاويل.

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هالة صدقى 

ونشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومازحت الفنانة مايا دياب، على فرق الطول بينهما، قائلة: «كل طويل، في الأطول منه، وكل ظريف، في الأظرف منه، وكل جميل في الأجمل منه».

بينما تعرضت هالة صدقي للنقد من أحد المتابعين، الذي علق على الصورة: «احنا ازاي كعرب بنعمل مهرجانات في ظل الظروف اللي مرت بيها دولة عربية شقيقة، ده زمان كنا نوطي صوت التليفزيون؛ لو في متوفي عند حد من الجيران»، لترد عليه قائلة: «هو الدكتور بطل يشتغل؟ ولا المهندس؟ ولا الرسام؟، ليه يخلينا نوقف شغل، حضرتك شايف إننا بنرقص حتى؟، لو راقص في أي أوبرا أو أي مكان، ده اسمه شغله حضرتك، أهل فلسطين نفسهم بيرقصوا دلوقتي، والله يرحم كل اللي راحوا ودفعوا التمن، حسابات ليس لنا بها أي ذنب ولا هنا». 

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