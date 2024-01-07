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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

دنيا بطمة
دنيا بطمة

علَّق محمد ترك، طليق الفنانة دنيا بطمة، عبر بث مباشر على حسابه على “تيك توك”، على الحديث الذي صرحت به، واتهمته فيه بأنه من يسرب أخبارها إلى أعدائها، وأنها تتعرض لمؤامرة كبيرة أدت إلى حبسها.

أبرز تصريحات محمد ترك طليق دنيا بطمة

- 9 سنوات استحملتك بقرفك وسخافتك، ووساخة قلبك وعائلتك، من حياتك ودنيتك وكل الأشياء اللي تخطر على بال الكفار.

- كنت بقولهم إني على أمل إنك تتغيري.

- إيه الأخبار اللي عندك عشان أبيعهالك، زي إنك رايحة حفلة، ما أنتوا مفاضيح.

- أنتي كدا كدا بتفضحي روحك فين ما تحركتي، اتمشيتي ولا نزلتي.

-  أبيع أخبارك لمين؟، أنا معرفش أسماء الناس اللي بتتكلمي عليهم.

- بخجل إني حتى أقول اسمك بين الناس، ودي المرحلة اللي مؤخرا وصلت ليها.

-  نقيتك وخليتك تتعرفي على أمراء وشعراء وناس ليهم قيمة، مكنتيش تعرفيهم.

قضية دنيا بطمة

سبق وأن تحدثت دنيا بطمة، خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على “تيك توك”، وبكت خلاله بشدة، قالت فيه: “أنا معرضة لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف، مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق، وهيجيبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة”.

واتهمت دنيا بطمة، في قضية حمزة مون بيبي، التي بدأت منذ سنوات؛ عندما تم إنشاء حساب على صفحة لها على “سناب شات”، استهدفت الكشف عن تفاصيل علاقة فنانات مغربيات ببعض الرجال الخليجيين، واتهامهن بوجود علاقات مشبوهة بينهم.

دنيا بطمة محمد ترك

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استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

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