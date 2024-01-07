أخبار الفن| طليق فنانة يفتح النار عليها وتثبت براءتها بالمستندات.. محمد إمام ينتصر على العوضى.. السقا ينقذ مصورا من الموت.. وحريق بمنزل أسما شريف منير

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، أبرزها صراع الإيرادات بين أحمد العوضى ومحمد إمام وأزمة دنيا بطمة وطليقها وفريق بمنزل أسما شريف منير.

بعد استشهاد ابنه.. أكرم حسني يوجه رسالة مؤثرة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

نشر الفنان أكرم حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، وجه فيه رسالة إلى الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه حمزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة.



استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

شن محمد الترك، طليق الفنانة دنيا بطمة هجوما شرسا عليها بعد أن اتهمته بأنه السبب فى كشف أسرارها وأخبارها لأعدائها، وأنه سبب رئيسي فى المؤامرة التى كانت ضدها فى قضية “حمزة مون بيبى” المتهمة فيها، وحكم عليها بالحبس عاما.

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

كشفت الفنانة دنيا بطمة عن بعض التفاصيل الجديدة بالمستندات فى القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبى” وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ماس كهربائي.. اشتعال حريق في منزل أسما شريف منير | تفاصيل

شب حريق في منزل أسما شريف منير نتيجة ماس كهربائى ونشرت صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت أسما شريف منير قائلة: قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع في البيت.. الحمد لله.

هالة صدقي تفجر مفاجأة بشأن الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة

فجّرت الفنانة هالة صدقى مفاجأة من العيار الثقيل حول حقيقة تقديم جزء ثان من مسلسل "جعفر العمدة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا واستحوذ على قلوب المشاهدين فى الوطن العربى.

بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن موقف صعب أثناء تصويرها فيلم "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز.

وقالت ساندرا نشأت فى لقاء ببرنامج "دقيقة نفهم" : أحمد السقا أنقذ مساعد مصور فيلم "المصلحة" من الموت حيث شاهد المصور وهو يدعى عمر وهو يسير ويشعر بالاختناق نتيجة أنه بلع لسانه فجأة.

إيرادات الأفلام.. محمد إمام يوجه ضربة لـ أحمد العوضى وبيومى فؤاد متمسك بمركزه

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك وكارت شحن والحريفة وعصابة عظيمة وانا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس السبت حيث بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه.