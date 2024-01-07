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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد استشهاد ابنه.. أكرم حسني يوجه رسالة مؤثرة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أكرم حسنى
أكرم حسنى

نشر الفنان أكرم حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام، وجه فيه رسالة إلى الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه حمزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية الغاشمة.

وقال أكرم حسنى في تعليقه : لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك.

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وائل الدحدوح 

كانت وسائل الإعلام الفلسطينية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا لحظة وداع الصحفي الفلسطيني الشهير مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح لنجله حمزة بعد قصف إسرائيلي للمركبة التي كان يستقلها هو وصحفيين أخرين غرب مدينة خان يونس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد صحفيين أحدهما نجل الصحفي وائل الدحدوح، وإصابة آخر، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم غرب مدينة خان يونس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023.

جدير بالذكر أن وائل الدحدوح قد فقد معظم أفراد أسرته ، من بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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