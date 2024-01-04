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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثارت الجدل بعد حبسها.. من هي دنيا بطمة صاحبة «حمزة مون بيبي»؟

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تصدرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، عقب قرار المحكمة بحبسها ورفض النقض المقدم منها بشأن الحكم.. فما القصة؟

تفاصيل حبس دنيا بطمة

قررت محكمة النقض في الرباط، العاصمة المغربية، رفض طلب النقض المقدم من قبل دنيا بطمة، حيث كان الطلب يهدف إلى إلغاء حكم السجن البالغ مدته سنة.

جاء رفض المحكمة بعد تأكيد ارتباطها بحساب "حمزة مون بيبي" على تطبيق "سناب شات" الذي أنشئ لفضح المشاهير وكشف عن علاقاتهم المشبوهة مع رجال الأعمال.

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تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية في مراكش أصدرت حكمًا بالحبس لدنيا بطمة لمدة 8 أشهر في عام 2020، وأضافت المحكمة الاستئنافية 4 أشهر إضافية، ما جعل إجمالي فترة السجن تصل إلى سنة كاملة.

ما سبب حبس دنيا بطمة؟

وفقا لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، فإن هناك أدلة كافية لإثبات إدانة دنيا بطمة وشقيقتها بجنحة المشاركة في اختراق نظام معالجة البيانات والتلاعب به، وتعريض حياة الأفراد للخطر من خلال نشر معلومات كاذبة وصور دون موافقتهم، بهدف التشهير وتهديدهم.

وترجع القضية إلى عام 2019 عندما واجهت دنيا بطمة وشقيقتها تهمة تتعلق بإدارتهما حسابا على “إنستجرام” يحمل اسم «حمزة مون بيبي»، يتخصص في نشر فضائح المشاهير وإبتزازهم. 

وألقي القبض على المتهمتين في 20 ديسمبر 2019، حيث خضعتا للتحقيق لمدة 16 ساعة وتم إصدار غرامة 50 ألف دولار أمريكي لدنيا بطمة و30 ألف دولار أمريكي لشقيقتها مع قرار سحب الجواز ومنع السفر، وتم إطلاق سراحهما مع استمرار التحقيقات.

وفي 20 يوليو 2020، أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، دنيا بطمة بثمانية أشهر من السجن، وأدانت شقيقتها ابتسام بطمة، بسنة من السجن.

وعادت القضية إلى الساحة مجددا خلال الساعات القليلة الماضية بعد رفض الطعن المقدم من دنيا بطمة وتأييد حكم حبسها.

ما رد فعل دنيا بطمة؟

ظهرت الفنانة المغربية دنيا بطمة في مقطع فيديو وهي تبكي في أول رد لها على رفض الطعن وتأييد الحكم بحبسها عام في القضية الشهيرة المعرفوة باسم "حمزة مون بيبي".

وقالت دنيا خلال الفيديو، إنها تتعرض لمؤامرة كبيرة ستنكشف مع الأيام: "أنا معرضة لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يشوف، وهيجيب لي حقي ومش هقول التفاصيل بس كل شيء هينكشف وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة".

وأضافت: "كدب وخبث وناس تغدر بيك، الحمد لله، ببكي لإني مش عارفة أعمل إيه، حاولت مبكيش لكن مقدرش أنا انسانة أنا مش جماد، عمركوا ما تيأسوا أو تقولوا إن دي آخر الحياة... امسحي دموعك وقفي وكملي طريقك، لإن عندك عائلتك وأنا دلوقتي معنديش إلا عائلتي".

من هي دنيا بطمة؟

دنيا بطمة (مواليد 23 أبريل 1991) هي مغنية مغربية من عائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد باطما أخ الراحل العربي باطما أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية ناس الغيوان والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة "المشاهب" وابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة. 

لقبها المطرب راغب علامة بأميرة أراب آيدول عند مشاركتها في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «أراب آيدول»، حيث حصلت على المرتبة الثانية، كما شاركت في برنامج Studio 2M من أشهر البرامج لأكتشاف الأصوات في المغرب.

أنهت دنيا بطمة دراستها في مجال السياحة قبل مشاركتها في البرنامج الشهير عرب ايدول عام 2011، البرنامج الذي نافست من خلاله على اللقب لكنها خسرت أمام المتسابقة المصرية كارمن سليمان.

في صيف 2013، تزوجت دنيا بطمة من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز جوت تالنت حلا الترك، وبعدها بأربعة أعوام رزقت بابنة سميت غزل.

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