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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا مش جماد .. دنيا بطمة تنهار باكية بعد حكم حبسها

دنيا بطمة
دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مقطع فيديو لايف عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد الحكم الصادر بحبسها لمدة عام. 

وظهرت دنيا بطمه في الفيديو منهارة من البكاء، وقالت إنها معرضة لمؤامرة كبيرة، وسوف تكشف الأيام عن أشياء كثيرة، مشيرة إلى أنها حاولت عدم البكاء لكن لم تتمكن لأنها إنسان وليس جماد. 

يأتي ذلك بعدما قضت محكمة النقض المغربية، برفض طلب الفنانة دنيا بطمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حمزة مون بيبي".

أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام. 

 

طرد دنيا بطمة

في شهر سبتمبر 2023، تعرضت الفنانة دنيا بطمة إلى موقف صعب ومحرج بالنسبة لها بعد أن تم طردها من داخل إحدى مقاطعة الملاح حيث حاولت تقديم مساعدات لأهلها بالمغرب.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر مقطعوفيديو يوضح طرد دنيا بطمة من قبل قائدة المقاطعة وياتى ذلك بسبب رفض عدد من سكان المنطقة مساعداتها فضلا عن وجود احتجاجات ضدها.

 

دنيا بطمة

تستعد النجمة المغربية دنيا بطمة لإصدار عمل فني جديد في الأيام القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية الجديدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب.

ويحمل العمل الغنائي الجديد لدنيا بطمة عنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

ومنتظر أن تطل دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية "المارياج" التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.

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