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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

صدى البلد

تصدرت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة تريند السوشيال ميديا بعد الحكم عليها بقضية حمزة مون بيبي بالسجن عاما.

 وكانت دنيا بطمة تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على Snap chat، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة 

واليكم صور ابتسام بطمة صاحبة قضية حمزة مون بيبي  

الفنانة دنيا بطمة ابتسام بطمة حمزة مون بيبي قضية حمزة مون بيبي حساب حمزة مون بيبي

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