حساب فاضح للمشاهير .. شاهد إطلالات ابتسام بطمة المتورطة بقضية مون بيبي

تصدرت الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة تريند السوشيال ميديا بعد الحكم عليها بقضية حمزة مون بيبي بالسجن عاما.

وكانت دنيا بطمة تم القبض عليها نهاية ديسمبر الماضي لتورطها مع شقيقتها ابتسام بامتلاكهما حساب فاضح للمشاهير باسم "حمزة مون بيبي" على Snap chat، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين وتم إطلاق سراحها بعدها بأيام.

واستهدف الحساب الفاضح ضحايا كثر من الأفراد والعامة إذ هاجم عدد من المشاهير المغاربة

واليكم صور ابتسام بطمة صاحبة قضية حمزة مون بيبي