بعد سجنها.. صور أثارت الجدل لـ دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

أصدرت محكمة النقض في المغرب حكمها برفض الطعن الذي قدمته الفنانة المغربية دنيا بطمة في القضية الشهيرة المعروفة باسم "حمزة مون بيبي"، وتأييد حبسها عاما.

كما تحولت القضية إلى محكمة الاستئناف في مراكش التي أصدرت حكما إضافيا بحبس دنيا بطمة 4 أشهر إلى جانب الحبس 8 أشهر.

وتعد دنيا بطمة من أشهر الفنانات اللواتي يحرصن على متابعة جمهورهن بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتعد دنيا بطمة من الفنانات اللواتي قمن بالعديد من عمليات التجميل المختلفة التي غيرت شكلها بشكل كبير.

وإليكم صور دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل