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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| قرار مفاجئ لخطيبة هيثم أحمد زكي.. دنيا بطمة تبكي بعد حكم حبسها

أخبار الفن
أخبار الفن

قرار مفاجئ لخطيبة هيثم أحمد زكي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: دنيا بطمة تبكي بعد حكم حبسها، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

تيشيرت واستريتش .. شاهد سهير زكي ترقص بعد غياب سنوات

تحتفل اليوم الخميس 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 77، إذ ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.

 

في ذكراها .. قصة اعتناق دولت أبيض لـ الإسلام

تحل اليوم الخميس 4 يناير، ذكرى رحيل الفنانة دولت أبيض، إذ ولدت في 29 يناير عام 1896، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1978، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

وقدمت دولت أبيض، عديد من الأعمال الفنية التى لاقت اعجاب الجمهور حيث اشتهرت بأدوار الشر.

 

صناع فيلم الحريفة يهدون العمل لروح هيثم أحمد زكي

حرص صناع فيلم الحريفة، على إهداء العمل لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك بالكتابة على التتر الخاص بالعمل "إهداء لروح الفنان هيثم أحمد زكي" ولم يتم الكشف عن سبب الإهداء.

 

أنا مش جماد .. دنيا بطمة تنهار باكية بعد حكم حبسها

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مقطع فيديو لايف عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد الحكم الصادر بحبسها لمدة عام.

وظهرت دنيا بطمه في الفيديو منهارة من البكاء، وقالت إنها معرضة لمؤامرة كبيرة، وسوف تكشف الأيام عن أشياء كثيرة، مشيرة إلى أنها حاولت عدم البكاء لكن لم تتمكن لأنها إنسان وليس جماد.

 

لطيفة تتلقى العزاء في والدتها بتونس.. الجمعة

كشفت الفنانة لطيفة، عن موعد عزاء والدتها التي وافتها المنية صباح الإثنين 1 يناير الجاري، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت لطيفة إنها سوف تتلقى العزاء في والدتها عصر غد الجمعة 5 يناير، في تونس، من الساعة 3 عصرا وحتى السابعة مساء.

 

للمرة الثانية .. قرار جديد من خطيبة الراحل هيثم أحمد زكي

قررت انجي سلامة -خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي- اتخاذ قرار جديد يتعلق بالفن، بعدما قررت الاتجاه للتمثيل في شهر يوليو الماضي.

وشاركت انجي سلامة في مسلسل «مجمع 75» المرتقب عرضه عبر منصة شاهد يوم 7 يناير الجاري، إذ تشارك في الأحداث بدور فتاة تدعى هايدي، ليكون المسلسل هو الثاني في أعمالها الفنية حتى الآن.

 

تعرف على ابن ليلى علوي بـ التبني وسر احراجه لها

تحتفل اليوم الخميس 4 يناير، الفنانة ليلى علوي، بعيد ميلادها الـ 62، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1962، وقدمت تاريخ فني حافل بالأعمال الفنية التي لا تنسى.

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