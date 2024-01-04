لطيفة تتلقى العزاء في والدتها بتونس.. الجمعة

كشفت الفنانة لطيفة، عن موعد عزاء والدتها التي وافتها المنية صباح الإثنين 1 يناير الجاري، بعد تدهور حالتها الصحية.

وقالت لطيفة إنها سوف تتلقى العزاء في والدتها عصر غد الجمعة 5 يناير، في تونس، من الساعة 3 عصرا وحتى السابعة مساء.

عزاء والدة لطيفة

وكتبت لطيفة، في منشورها عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وتابعت لطيفة: «الله يرحمك يا نور العين الله يرحمك يا غالية وجيعة كبييييرة ماكنتش نتحملها لولا محبتكم والناس اللي واساوني و خلاوني نقوى على تحمل الصدمة و مرارة الوجيعة.. شكرااااا من أعماق قلبي للناس اللي كلمتني وخففت عليا و حست بيا في الفترة الصعيبة هاذي».

وأضافت لطيفة: «مراسم العزاء نهار الجمعة 5 جانفي 2024 انشالله ابتداء من الساعة 15:00 إلى الساعة 19:00 بقاعة l'Élysée du lac .. شكر الله سعيكم جميعآ وجزاكم الله عنا خير الجزاء .. شكرآ لمواساتكم الكريمه اسأل الله ان لا يريكم مكروه او حزنآ على عزيز او قريب».

وفاة والدة لطيفة

وأعلنت الفنانة لطيفة -يوم الإثنين 1 يناير- وفاة والدتها بعد صراع كبير مع المرض، وقالت على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي.

ويشيع جثمان والدة الفنانة لطيفة غدًا فى تونس، إذ تنهى كل إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وتوفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بالوجود جانبها في أحد مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.