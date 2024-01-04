تيشيرت واستريتش .. شاهد سهير زكي ترقص بعد غياب سنوات

تحتفل اليوم الخميس 4 يناير، الراقصة سهير زكي، بعيد ميلادها الـ 77، إذ ولدت بمدينة المنصورة في مثل هذا اليوم من عام 1945، وهي واحدة من أنجح فنانات عصرها لما تمتلكه من مواهب وقدرات فنية بأدائها الراقي المبتكر الجديد.

حياة سهير زكي

ولدت سهير زكى، عام 1945 بمحافظة المنصورة، وكانت بدايتها، عندما حضرت إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية.

شاركت فى ما يقرب من 50 عملا سينمائيا كراقصة وممثلة، كما رقصت إمام العديد من رؤساء الدول فى الحفلات الرسمية والافراح الخاصة بذويهم مثل انور السادات وجمال عبد الناصر وريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، وشاه إيران.

مشوار سهير زكي

كانت بداية سهير زكي، عندما حضرت إلى القاهرة لتبدأ أولى خطواتها عندما رقصت في برنامج "اضواء المسرح" وفي الملاهي الليلية.

شاركت سهير زكي، في أكثر من 50 فيلما كراقصة وممثلة، فضلا عن رقصها أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة وأيضا ابدعت أمام شاة إيران السابق.

اعتزلت سهير زكي الفن في أوائل التسعينيات، بعد زواجها من المصور محمد عمارة، لتتفرغ لحياتها الأسرية بشكل كامل.

سهير زكي ترقص بـ الاستريتش

وعلى الرغم من اعتزال سهير زكي للرقص والحياة الفنية، إلا أنها ظهرت قبل سنوات وهي ترقص بـ بنطال استرتش وتيشيرت أسود، في أحد مدارس تعليم الرقص الشرقي للأجنبيات.