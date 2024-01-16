قبل أحمد عبدالعزيز.. إعلاميون تعرضوا للإيقاف عن العمل أبرزهم ريهام سعيد ومدحت شلبي

حالة من الجدل الواسع أثارها المذيع أحمد عبد العزيز بعد وقفه عن العمل بسبب شكوى نقابة المهن الموسيقية وهو الأمر الذى أعاد للأذهان بعض المذيعين والإعلاميين الذين تعرضوا للإيقاف او المنع من الظهور على الشاشة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أحمد عبد العزيز

كشف الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، عن إيقاف المذيع أحمد عبد العزيز بعد شكوى من جهتهم استجابت لها نقابة الإعلاميين.

وقال الدكتور محمد عبد الله في بيان له:" أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين قرارا بإيقاف أحمد عبد العزيز مقدم برنامج الوسط الفني علي قناة الحدث اليوم لحين انتهاء التحقيق معه. جاء ذلك بناء علي الشكاوى التي وردت للنقابة ضده وآخرها الشكوى المقدمة من نقيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة".

هاجم أحمد عبد العزيز نقابة الموسيقيين في إحدى حلقات برنامجه بسبب حالة الملحن حلمي بكر، ووجه لهم رسالة قاسية، وعلى أثرها تم إيقافه.

أحمد عبد العزيز

استنكرت نقابة المهن الموسيقية، التصريحات التي أدلت بها زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، وذلك فى بيان رسمي قامت بإصداره.

وجاء نص البيان: تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام علي لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر من افتراءات ليس لها أساس من الصحة؛ مفادها عدم وقوف النقيب العام إلي جانب الأستاذ حلمي بكر في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا !.. وهو كلام يجافي الحقيقة تماما.

ريهام سعيد

تعرضت الاعلامية ريهام سعيد إلى الإيقاف عن العمل بقناة الشمس قبل ان تعود بقرار من نقابة الإعلاميين وكانت قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف الإعلامية ريهام سعيد من الظهور على شاشة قناة هي التي انضمت إليها مجددًا بسبب الشكوى المقدمة ضدها من قناة الشمس.

وكانت ريهام سعيد أعلنت مغادرتها لقناة الشمس وذلك من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، غير أن القناة نفت ذلك.

وأكدت إدارة قناة الشمس أن تعاقد ريهام سعيد من القناة لم ينته، وبناء عليه لا يحق لها الظهور على فضائية أخرى، وهو ما خالفته ريهام سعيد بالظهور من خلال قناة هي.

ريهام سعيد

لذا قررت نقابة الإعلاميين وقف ريهام سعيد لحين الانتهاء من التحقيق في الشكوى المقدمة من قناة الشمس.

ويعتبر إيقاف ريهام سعيد هو السادس في مسيرتها حيث تم إيقافها قبل ذلك 5 مرات اولها عام 2015، بسبب قضية فتاة المول الشهيرة التي اثارت ضجة كبيرة.

الإيقاف الثاني كان عام 2017 من جانب نقابة الإعلاميين بسبب استضافتها سيدة متزوجة وعشيقها، وعرض قصة الخيانة الزوجية على الشاشة.

ثالث الإيقافات جاء في عام 2018 بسبب اتهام بعض مساعديها باختطاف طفلين لتصوير أحد الحلقات، ورابعها كان بسبب توجيه اتهامات لها بتصريحات مهينة لمرضى البدانة في القضية الشهيرة عام 2019.

والإيقاف الخامس كان سنة 2020، بسبب بث أزمة حلقة مخالفة عن الصيد البري باستخدام الثعالب.

حسام حداد

وفى عام 2022 أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، إحالة الإعلامي حسام حداد، مذيع التلفزيون المصري، للتحقيق وإيقافه عن العمل، بعد تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر".

وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة.

يذكر أن المذيع حسام حداد، قال إن "النادي الأهلي يمثل نفسه وليس مصر في بطولة العالم للأندية، ومن حق جماهير الأندية الأخرى عدم تشجيعه".

حسام حداد

وأضاف أنه "يحق لجماهير الأندية الأخرى عدم تشجيع الأهلي في هذه البطولة"، مضيفاً أن "المهم هو التوحد خلف المنتخب الوطني خاصة بعد الحالة التي كانت عليها الجماهير في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

تامر أمين

وكانت أعلنت نقابة الإعلاميين فى عام 2019 عن قرارها وقف الإعلامي تامر أمين عن العمل وإبلاغ النيابة العامة بالمخالفات.

ذلك القرار الذي يأتي بعد أيام من قرار المجلس الأعلى للإعلام وقف الإعلامية ريهام سعيد عن العمل وإيقاف برنامجها وتحويلها للتحقيق بسبب المخالفات التي ارتكبتها.

وقرر نقيب الإعلاميين بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين، وكذلك جداول القيد بالنقابة وسجل التصاريح، تبين أن الإعلامي تامر أمين ليس مقيدا بجدول النقابة ولا يمتلك تصريحا مؤقتا بمزاولة النشاط الإعلامي.

لذلك قرر النقيب منع تامر أمين من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة.

وكذلك إبلاغ النيابة العامة ضد تامر أمين عن واقعة ممارسته للنشاط الإعلامي بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة وفقا للقانون، كما طالبت المادة الثانية في القرار الجهات المختصة بتنفيذ ما تم التوصل إليه.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث يواجه تامر أمين شكوى قدمت ضده إلى المجلس الأعلى للإعلام بسبب إحدى حلقات برنامجه، حيث تم تقديمها من المجلس القومي للمرأة.

وجاء في الشكوى اتهام الإعلامي المصري بسبب أسلوبه الذي كان يفتقر إلى آداب اللياقة، وكذلك السخرية من الضيفة والإساءة إلى زوجها.

مدحت شلبى

وكان تعرض مدحت شلبى للإيقاف أيضا حيث أصدر الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً بإيقاف مدحت شلبى مقدم البرامج والمعلق الرياضى عن التعليق على أى مبارايات على أى وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى.

مدحت شلبى

وأكد نقيب الإعلاميين أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب، والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.