بعد قرار إيقافه.. أزمة أحمد عبدالعزيز بسبب حلقة جيهان قمري وسعد الصغير

أثار الإعلامي أحمد عبد العزيز ، حالة من الجدل الواسع بعد قرار نقابة الإعلاميين بوقفه عن العمل بسبب شكوى نقابة المهن الموسيقية.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن أحمد عبد العزيز وأزمات برنامجه "الوسط الفنى".

أزمة جيهان قمرى

فى عام 2018، أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرارا بحالة أحمد عبد العزيز إلى التحقيق بسبب الحلقة التي استضاف فيها الفنانة جيهان قمري للحديث عن دورها في فيلم عمارة يعقوبيان.

أحمد عبد العزيز وسعد الصغير

دخل أحمد عبد العزيز فى خلاف حاد مع المطرب سعد الصغير بسبب استضافته لطليقته وهاجم الفنان سعد الصغير الإعلامي أحمد عبد العزيز من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلًا : "أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامى ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".

وأضاف سعد الصغير : "عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي".

وتوجه سعد الصغير بطلب من نقابة الاعلاميين، بالكشف عن وضع أحمد عبد العزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه.

وجاء ذلك بعد أن استضاف أحمد عبد العزيز طليقة سعد الصغير الممثلة برلتني عامر، ووجه بعض الكلام له، وكشف عن بعض أسرار طلاقهما.

وانفصل الفنان سعد الصغير عن زوجته الثانية، الفنانة برلتني عامر منذ فترة قصيرة.

مصطفى عبده وأحمد عبد العزيز

وكشف أحمد عبد العزيز عن فرصة دخوله عالم الإعلام وذلك من خلال الكابتن مصطفى عبده، نجم النادي الأهلي السابق، يعد النقطة الفارقة في العمل الإعلامي، لافتا أن شخصية تتميز بالخلق الرفيع، مشيرا إلى أنه قدم لخوض الاختبارات للعمل في التليفزيون المصري في عهد وزير الإعلام الراحل صفوت الشريف وكان عدد المتقدمين أكثر من 8 آلاف وتم تصفيتهم إلى 10 كنت أحدهم وبعد ذلك تم اختيار 5 ولم يحالفني التوفيق حينها ودخلت في حالة اكتئاب.

وأوضح أحمد عبد العزيز فى تصريحات تلفزيونية له : "فوجئت بعدها بمكالمة من مكتب الراحل صفوت الشريف طلب مني الذهاب إلى الكابتن مصطفى عبده للإنضمام إلى قناة المحور، وانطلقت حياتي المهنية من هنا، لافتا أن نجم النادي الأهلي السابق كان يعتمد عليه في كثير من المهام.

أحمد عبد العزيز

ولد أحمد السيد عبد العزيز عام 1977 بحي عين شمس بمحافظة القاهرة، وتخرج من كلية التربية الرياضية جامعة حلوان عام 1998، بدأ حياته العملية كلاعب للكرة الطائرة ثم مدرب بنادي الشمس، وعمل بقناة المحور وقدم أول برنامجه له تحت شعار النجم الذهبي استضاف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.

انضم الإعلامي أحمد عبد العزيز إلى قناة الفراعين عام 2010 ليقدم برنامجه الشهير الوسط الفني، وحاز على اعجاب العديد من المشاهدين، ثم قدم برنامج آخر الأسبوع، وعمل أيضا في قناة تايم، ومازال يقدم العديد من برامجه الناجحة حتى الآن.