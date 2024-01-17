مستشفى النجوم.. بيومي فؤاد يتعرض لضيق في التنفس.. رانيا يوسف تجري عملية جراحية

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة تعرض عدد من النجوم إلى أزمات صحية شديدة فى الفترة الأخيرة والتى نرصدها فى التقرير التالى.

بيومى فؤاد

أعلن المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

ونشر محمد نجل بيومى فؤاد صورة وفيديو لوالده عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وظهر الفنان على أجهزة التنفس الصناعي، كما ظهر محمد بيومي فؤاد وهو على جهاز الأكسجين أيضا، ولم يكشف عن أي تفاصيل.

وكشف مصدر مقرب من بيومي فؤاد، تفاصيل الحالة الصحية للفنان، بعد أن تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، حيث تم وضعه على الفور على جهاز التنفس الصناعي، بعد شعور الفنان بضيق في التنفس.

وقال المصدر، إن الفنان تعرض لمشكلة في التنفس أدت إلى نقله للمستشفى فورًا، وكان في حالة إعياء شديدة، وتم عمل اللازم له وعاد إلى منزله، مع التوصية بالراحة التامة.

رانيا يوسف

بينما قال الفنان شريف منير إن الفنانة رانيا يوسف خضعت منذ أيام قليلة لعملية جراحية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأضاف شريف منير خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي على: "حابب أقول لـ رانيا حمد الله على سلامتك لأنها عملت عملية أول إمبارح، كان في مشكلة عندها وهي بتتماثل للشفاء والحمدلله خرجت من المستشفى".

ماجد المصرى

أما ماجد المصرى كشف عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه بقطع فى شبكية العين حيث طالب من جمهوره أن يدعو له بالشفاء العاجل.

وقال ماجد المصرى فى تصريح خاص لصدى البلد: إننى حاليا بحالة صحية جيدة وأكمل علاجى فى دبى.

نجوى فؤاد

بينما نفت ابنة خالة الفنانة نجوى فؤاد، ما تردد حول فقدان الفنانة الحركة بعد إجرائها عملية استئصال غضروف في العمود الفقري.

وقالت لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنانة بصحة جيدة، وتمارس حياتها وتتحرك بشكل طبيعي.

أثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمه فى الغضروف.

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف لفترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عملية جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة، ولهذا السبب لم أقم بالسفر لقضاء إجازة الصيف.

وأوضحت نجوى فؤاد : أنا حاليا بحالة جيدة.

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