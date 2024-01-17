أخبار الفن| من هي مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟.. وسبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

حرص الفنان أحمد حلمى على زيارة الأطفال بإحدى المستشفيات الخاصة ليكون ذلك أول ظهور له بعد رحيل شقيقه.

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

كشف الناقد عماد يسرى عن بعض أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك غى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للاعلامية بسمة وهبة.

وقال عماد يسرى : طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كان متوقع وهو أمر لم اندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

مستشفى النجوم.. بيومي فؤاد يتعرض لضيق في التنفس.. رانيا يوسف تجري عملية جراحية

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة تعرض عدد من النجوم إلى أزمات صحية شديدة فى الفترة الأخيرة والتى نرصدها فى التقرير التالى.

بيومى فؤاد

أعلن المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد نقل والده لأحد المستشفيات الكبرى، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

ريهام عبد الحكيم تكشف تفاصيل اللقاء الأخير مع عبد الحميد عبد الغفار

نشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تنعى فيه الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، وتكشف تفاصيل اللقاء الأخير بينهما.

وقالت ريهام عبد الحكيم: “البقاء والدوام لله، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله، إنسان خلوق ومحترم.. آخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة، وكان كعادته بشوشا والابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة”.

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فاتن حمامة والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية والفن العربى.بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

تصدرت شائعة زواج الفنان حسين فهمي السابعة تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول صورة للفنان الكبير برفقة فتاة عشرينية ، مما أشعل مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت الفتاة بملابس رياضية وهي تنظر لحسين فهمي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ونرصد فى التقرير التالى معلومات عن الفتاة العشرينية التى ظهرت مع حسين فهمى.

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يوجه ضربة لـ محمد إمام والعوضي

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمتها 2.398.404 جنيه.