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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ريهام عبد الحكيم تكشف تفاصيل اللقاء الأخير مع عبد الحميد عبد الغفار

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

نشرت الفنانة ريهام عبد الحكيم، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، تنعى فيه الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار، وتكشف تفاصيل اللقاء الأخير بينهما.

وقالت ريهام عبد الحكيم: “البقاء والدوام لله، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار في ذمة الله، إنسان خلوق ومحترم.. آخر لقاء بيننا كان لتكريمنا بمهرجان القلعة، وكان كعادته بشوشا والابتسامة لا تفارق وجهه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمة”.

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عبد الحميد عبد الغفار 

نشرت سماح عبد الله، مدير المركز الإعلامي لاوبرا الإسكندرية، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، عن رحيل الموسيقار والمايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

كما نعت مطربة الأوبرا إيناس أبو زيد وفاة الراحل عبر صفحتها على “فيسبوك” قائلة: “هتوحشني أوي يا أبويا أنا قهرتي متتوصفش.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبويا الروحي والفني وأول من وضع ثقته فنيًا وآمن بي ودعمني من كنت أفتخر بالوقوف إلى جواره على خشبة المسرح، بعدما وقف إلى جواره أكبر نجوم الوطن العربي المايسترو الكبير وأبي الغالي الحبيب عبد الحميد عبد الغفار”.

واشتهر عبد الحميد عبد الغفار عند الجمهور العام من محبي الموسيقى بقيادته للفرق الموسيقية لحفلات ليالي التليفزيون، وفي بداية انطلاقته الفنية صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال مشاريعهم الفنية كعازف ناي من طراز رفيع، وامتدادا لأستاذ الناي العالمي محمود عفت وقام بقيادة أوبرا الإسكندرية للغناء العربي.

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وفاة الموسيقار عبد الحميد عبد الغفار

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