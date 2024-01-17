أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

حرص الفنان أحمد حلمى على زيارة الأطفال بإحدى المستشفيات الخاصة ليكون ذلك أول ظهور له بعد رحيل شقيقه.

ونشر أيمن ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء المستشفى الخاصة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: كان من دواعي سروري أن يكون صديقي النجم أحمد حلمى والقيام بجولة عامة حول مختلف الأقسام في المستشفى والإشادة بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة لعلاج أطفالنا بالكامل مجانا.. رسم الابتسامة على وجوه أطفالنا الغاليين لا يقدر بثمن حقًا.

أحمد حلمى

وقد عاش الفنان أحمد حلمي حالة حزن شديدة بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد قبل أيام إثر إصابته بمرض في القلب، حيث نعى الفنان أحمد حلمي شقيقه بقصة مؤثرة، جاءت تفاصيلها ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وروى حلمي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” موقفًا مؤثرًا عن شقيقه الراحل بعدما أكد أنه حصل على اسمه قبل سنوات طويلة، فعند ولادة أخيه الأكبر كانت رغبة الأم في تسميته أحمد فيما كان الأب يريد تسميته خالد؛ لأنه نذر أن أول مولود له سيسميه خالد.

فيما أصرت الأم بعد ذلك على أن المولود الثاني ستطلق عليه اسم أحمد وهكذا أخذ الفنان أحمد حلمي اسم أخيه وأخذ أخوه اسمه ، حيث قال حلمي:"تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر كما هوـ الله يرحمك يامن تحمل اسمي".