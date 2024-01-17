عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

أحمد حلمى
أحمد حلمى

حرص الفنان أحمد حلمى على زيارة الأطفال بإحدى المستشفيات الخاصة ليكون ذلك أول ظهور له بعد رحيل شقيقه.

ونشر أيمن ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء المستشفى الخاصة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: كان من دواعي سروري أن يكون صديقي النجم أحمد حلمى والقيام بجولة عامة حول مختلف الأقسام في المستشفى والإشادة بالخدمات الطبية المتميزة المقدمة لعلاج أطفالنا بالكامل مجانا.. رسم الابتسامة على وجوه أطفالنا الغاليين لا يقدر بثمن حقًا.

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يوجه ضربة لـ محمد إمام والعوضي

مستشفى النجوم.. بيومي فؤاد يتعرض لضيق في التنفس.. رانيا يوسف تجري عملية جراحية

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

أحمد حلمى 

وقد عاش الفنان أحمد حلمي حالة حزن شديدة بعد وفاة شقيقه الأكبر خالد قبل أيام إثر إصابته بمرض في القلب، حيث نعى الفنان أحمد حلمي شقيقه بقصة مؤثرة، جاءت تفاصيلها ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وروى حلمي عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” موقفًا مؤثرًا عن شقيقه الراحل  بعدما أكد أنه حصل على اسمه قبل سنوات طويلة، فعند ولادة أخيه الأكبر كانت رغبة الأم في تسميته أحمد فيما كان الأب يريد تسميته خالد؛ لأنه نذر أن أول مولود له سيسميه خالد.

فيما أصرت الأم بعد ذلك على أن المولود الثاني ستطلق عليه اسم أحمد وهكذا أخذ الفنان أحمد حلمي اسم أخيه وأخذ أخوه اسمه ، حيث قال حلمي:"تبدلت أسامينا ولكن بقى العمر كما هوـ الله يرحمك يامن تحمل اسمي".

أحمد حلمى الفنان أحمد حلمى النجم أحمد حلمي أفلام أحمد حلمى اعمال احمد حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. بائعة الفل سر زواج دلال عبدالعزيز وسمير غانم| تفاصيل

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

مستشفى النجوم.. بيومي فؤاد يتعرض لضيق في التنفس.. رانيا يوسف تجري عملية جراحية

موعد عزاء الموسيقار الراحل جلال فودة

ريهام عبد الحكيم تكشف تفاصيل اللقاء الأخير مع عبد الحميد عبد الغفار

مصطفى كامل ينعى عبد الحميد عبد الغفار وجلال فودة

رئيس دار الاوبرا: عبدالحميد عبدالغفار أحد قامات الموسيقى واكتشف العديد من النجوم

ترشيحاتنا

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

أخبار الفن| من هي مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟.. وسبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كتائب القسام تدمر ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105

وزير الخارجية البريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

مارسيل كولر يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357

رئيس وزراء بريطانيا يحدد 3 شروط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

فيديو

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ