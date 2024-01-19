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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة كشفت عن رشاقتها، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي الركبة وذا اكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود والأبيض والرمادي.

انتعلت إلهام شاهين حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بحزام عريض حول الخصر كشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها البني القصير المموج المنسدلة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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