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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت تي شيرت مطبوع باللون الأسود ونسقت معه بنطلون جينز ممزق مما أثار الجدل بين متابعيها.

انتعلت نيرمين الفقي حذاء مسطح صيفي، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

 

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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