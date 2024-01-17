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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..معلومات صادمة عن ليلى عبد اللطيف بعد تنبؤاتها

طلاق ياسمين عبد
طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي...معلومات صادمة عن ليلي

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانهما خبر الإنفصال الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الأجتماعي.

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تذكر متابعي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، تنبؤات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي توقعاتها قي نهاية 2023  وهي  إنفصال هذا الثنائي خلال عام 2024، مما جعل البعض يتسأل من هي ليلي عبد اللطيف.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت  17 يناير1958) ، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.
قدمت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف العديد من البرامج التلفزيونية وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، وقد لقبت لُقّبت ب سيدة التوقعات.

 

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