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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصير وملفت.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالتها في الإسكندرية

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها في الإسكندرية.

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تألقت نيرمين الفقي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير للغاية و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بأنه باللون البيض المزين ببعض النقوشات ذات اللون البني.

أنتعلت نيرمين الفقي حذاء صيفي مسطح، كما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها منحتها إطلالة متكاملة وجذابة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيرمين الفقي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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