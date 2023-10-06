في عيد ميلادها...إطلالات ريم البارودي المثيرة للجدل .. شاهد

يصادف اليوم 6 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة ريم البارودي التي أتمت عامها الـ 45 ولازالت تخطف الأنظار بجمالها و رشاقتها.

وتعتبر ريم البارودي من النجمات اللاتي تتمتع بذوق راقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء اليومية أو في المناسبات الرسيمة وهو ما يجعلها محط انظار الجميع.

وتحرص ريم البارودي على أتباع أحدث صيحات الموضة وأختيار ما يتناسب معها ويكشف عن قوامها الرشيق و المثالي، كما تفضل التنوع و التجديد.

وتقوم ريم البارودي بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات و الحقائب و الأحذية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ريم البارودي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع بشرتها وتبرز جمال ملامحها.

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي

ريم البارودي