إطلالة دراماتيك.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب|شاهد

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة مُتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت مايا دياب بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستاناً قصيرًا للغاية وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود واتسم التصميم بالقماش الغريب و غير التقليدي.

وانتعلت مايا دياب حذاء أنيقاً ذا كعب عال باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها الغريبة وغير التقليدية كما وصفها البعض.

وعلّق إيلي حنا، ناقد الموضة، على إطلالة مايا دياب قائلًا: "بدي أصدمكم شوي... أو كثييير ورح خبركم إنه إطلالة مايا دياب ب باريس عجبتني، نعم نعم أنا متعود أصدمكم دائما حتى أنا مصدوم من نفسي... بس حبيت".

وتابع: "إطلالة دراماتيك وغريبة وملفتة ومناسبة لحضور عرض أزياء بأسبوع الموضة.. خصوصاً انه فكرة و روح العرض بتشبه يلي لابسته مايا".



مايا دياب