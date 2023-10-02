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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور  خلال حفلها في المكسيك.

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تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها، واتسم التصميم باللون البينك المطرز بالكامل.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني، على اطلالة هيفاء وهبي بحفلها بالمكسيك قائلا:"الواضح انه الفستان ضيق على هيفاء و ليس مقاسها و واضح هي مش مرتاحة فيه خصوصا منطقة الصدر لأنه هالمنطقة طالعة اوفر جدا."


تابع: "الفستان بحد ذاته جيد مش سيء... بس كتير مكرر و لابسة هيفاء مثله عشرات المرات اذا مش اكثر... يعني لوك بيمر مرور الكرام لانه بيشبه كتير لوكات قبله و ما فيه شي مميز…وبعطي الإطلالة 6/10".

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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