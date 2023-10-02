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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبرتقالي.. ليلي علوي تثير الجدل بجمبسوت ملفت|شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي

حرصت الفنانة ليلي علوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

 

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تألقت ليلي علوي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت ليلي علوي حذاء انيق ذا كعب عالي باللون البيج مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البرتقالي، ولم تبالغ في ارتدا ء المجوهرات و الأكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي علوي على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون إطلالتها.

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي
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