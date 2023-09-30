بفستان غير تقليدي.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها| شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة ماجد المصري، في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وانتعلت زوجة ماجد المصري، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة ماجد المصري على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري