بالألوان المميزة .. إلهام شاهين تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت توب و بنطلون باللون الأسود و نسقت معهما كارديجان طويل اتسم بالألوان المميزة و التي تتناسب مع أحدث صيحات الموضة.

تزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المموج، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إلهام شاهين