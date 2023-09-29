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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. شاهد إطلالة رضوى الشربيني في عيد ميلادها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

حرصت المذيعة رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 42.

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وتألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت ثوب ذو أكمام مكشوفة جمع بين اللون الأبيض والأسود ونسقت معه بنطلون أسود مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت رضوى الشربيني بمجموعة من الإكسسوارات العصرية الجذابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على تسريحة شعر الضفائر، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

رشوى الشربيني
رشوى الشربيني
رشوى الشربيني
رشوى الشربيني
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