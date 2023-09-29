فستان مي عمر في مهرجان الفضائيات العربية يثير الجدل.. سعر غير متوقع

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية.

خطفت مي عمر الأنظار في الحفل مميزة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الموف المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وحمل فستان مي عمر توقيع مصممة الأزياء زينة زكي، وبلغ سعر التصميم 21 ألف جنيه، ونال إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مي عمر