بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

حرصت دينا داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة أعلنت من خلالها وضع مولودها الجديد.
تعتبر دينا داش من المشاهير التي كانت تشارك متابعيها خلال فترة حملها بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
كشفت صور دينا داش خلال فترة حملها عن ذوقها الراقي و البسيط في أختيار الملابس التي تظهر بها، حيث تعتمد على القطع العصرية و الفساتين المواكبة لأحدث صيحات الموضة.
تحرص دينا داش على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وتنال صورها إعجبا متابعيها في الكثير من الأحيان.
ومن الناحية الجمالية، تعتمدت دينا داش على تسريحة الشعر البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وتقوم بأختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة للغالية.