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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الولادة.. 10 صور أثارت الجدل لـ دينا داش خلال حملها

دينا داش
دينا داش

حرصت دينا داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة أعلنت من خلالها وضع مولودها الجديد.

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تعتبر دينا داش من المشاهير التي كانت تشارك متابعيها خلال فترة حملها بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
كشفت صور دينا داش خلال فترة حملها عن ذوقها الراقي و البسيط في أختيار الملابس التي تظهر بها، حيث تعتمد على القطع العصرية و الفساتين المواكبة لأحدث صيحات الموضة.
تحرص دينا داش على تنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وتنال صورها إعجبا متابعيها في الكثير من الأحيان.
ومن الناحية الجمالية، تعتمدت دينا داش على تسريحة الشعر البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، وتقوم بأختيار صيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة للغالية.
 

دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
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