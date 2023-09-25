سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة إليسا، خلال إحيائها حفلا غنائيا في إحدى الحفلات بمصر.

ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة وقد دمج التصميم بين اللون الذهبي والأسود.

وحمل فستان إليسا توقيع دار الأزياء العالمية Gucci، وانتعلت حذاء صيفي ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

علق ناقد الموضة إيلي حنا، على اطلالة اليسا بحفل في مصر قائلا:" اكيد انه فكرة وتصميم هذا الفستان على الورق حلوين ... لكن النتيجة كانت عكس التوقعات."

تابع:"بتحسوه كتير عشوائي كتصميم و تنفيذه مش جيد... و القماش الذهبي الـ metallic مبين مش مرتب و طريقة تصميمه و ربطه بالجزء الاسود سيئ جدا….التنسيق جيد و الكولون مش مزعج…و بعطي الاطلالة 4.5/10."

فستان إليسا