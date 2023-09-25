بملابس ملفتة.. ندى الكامل تشارك متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون أسود مع توب ذي أكمام مكشوفة و كشف أيضا عن بطنها بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت ندى الكامل بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.