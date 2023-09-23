بالشورت … ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت باللون الأسود ونطقت معه توب كشف عن بطنها بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين الخطيب بوت طويل للغاية يصل أعلى الركبة، مع حقيبة يد وبعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

ياسمين الخطيب