بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ولافتت زوجة ماجد المصري الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت كورسيه باللون الأصفر كشف عن رشقتها ونسقت معه بنطلون جينز بسيط.

وانتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي ملون، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات.

و من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها التان.

زوجة ماجد المصري