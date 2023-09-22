برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صور جديدة لها، خلال تواجدها في الدورة الأولى لمهرجان سينما الشباب بمدينة الغردقة.

وتألقت إلهام شاهين في المهرجان، بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات، وبحزام حول الخصر.

وتزينت إلهام شاهين بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

إلهام شاهين

إلهام شاهين