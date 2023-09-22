10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

تصدرت سلمى الجابري زوجة أحمد رمضان بيكهام لاعب النادي الأهلي، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تتويجها بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.

تحرص سلمى الجابري دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الملابس والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

تتميز سلمى الجابري بذوقها الراقي في اختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، فهي تقوم بأختيار ما يتناسب مع قوامها و تحرص على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

تفضل سلمى الجابري اتباع أحدث صيحات الموضة اختيار ما يتناسب معها، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات والحقائب والأحذية التي تتناسب مع كل لوك.

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري

سلمى الجابري