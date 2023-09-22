تان وفستان لافت.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة ملفتة، وعلقت على الصورة قائلة:"TAN".

حيث ظهرت ياسمين عز مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات كما أتسم بأنه مجسم مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت ياسمين عز حذاء ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.