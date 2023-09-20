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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مبهج.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام،  بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت هنا الزاهد بإطلالة عصرية على الموضة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين مجموعة من الألوان المبهجة.

تزينت هنا الزاهد بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

 

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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