دار الإفتاء: المراهنات والقمار الإلكتروني حرام شرعًا وتصل إلى الكبائر

حذرت دار الإفتاء المصرية من المراهنات والقمار الإلكتروني، مؤكدة أنهما من صور الكسب السريع المذموم المحرم شرعًا، لما يترتب عليهما من أضرار خطيرة تطال الأفراد والأسر والمجتمع.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المراهنات والقمار الإلكتروني أصبحا قضية خطيرة ومهمة، خاصة مع انتشار بعض الممارسات التي ترتب عليها وقوع حوادث قتل وانتحار، فضلًا عن دفع بعض الأفراد إلى الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت الدار أن هذه الظاهرة تسببت في تفكك العديد من الأسر وحدوث تصدعات اجتماعية، مشددة على أن المراهنات والقمار الإلكتروني ليسا مجرد معصية صغيرة، بل يصلان إلى مرتبة الكبائر بالنظر إلى ما يترتب عليهما من أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الممارسات محرمة شرعًا، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتؤدي إلى خسائر مادية ونفسية قد تمتد آثارها إلى حياة الأفراد والمحيطين بهم.

الإفتاء تواصل تدريب طلاب تايلاند بالأزهر على تحليل الفتاوى

وفي سياق آخر واصلت دار الإفتاء المصرية، من خلال مركز التدريب بالدار، فعاليات اليوم التدريبي الثاني من الدورة المتخصصة "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، المخصصة لطلاب مملكة تايلاند الدارسين بجامعة الأزهر الشريف.

وتضمن اليوم الثاني للتدريب، ثلاث محاضرات علمية تناولت منهجية تحليل الفتاوى ونقدها، وأصول فض المنازعات المجتمعية، والضوابط العلمية لإعداد الفتوى في القضايا الاجتماعية المعاصرة.