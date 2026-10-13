قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضائح تهز الكنيسة الإثيوبية.. البطريرك يندد بالمحسوبية والاختلاس ويدعو لإصلاحات شاملة
3 دولارات فقط للاجئ شهريا في مصر.. مفوضية اللاجئين تكشف فجوة تمويل صادمة
بعد مشهد بكائه في الجنازة.. تركي آل الشيخ لوالد مضيفة الطيران: اعتبرني ابنك من الآن
وزير العدل ورئيسة النيابة الإدارية يلتقطان صورة تذكارية مع الأعضاء الجدد
بقرار من مدبولي.. إعادة تشكيل مجلس إدارة "الرقابة المالية" لمدة 4 سنوات
مستشار رئيس وزراء السودان: هناك مخطط يستهدف القاهرة والخرطوم مسنود بغرف إعلامية موجّهة
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: المراهنات والقمار الإلكتروني حرام شرعًا وتصل إلى الكبائر

المراهنات والقمار الإلكتروني
المراهنات والقمار الإلكتروني
عبد الرحمن محمد

حذرت دار الإفتاء المصرية من المراهنات والقمار الإلكتروني، مؤكدة أنهما من صور الكسب السريع المذموم المحرم شرعًا، لما يترتب عليهما من أضرار خطيرة تطال الأفراد والأسر والمجتمع.

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المراهنات والقمار الإلكتروني أصبحا قضية خطيرة ومهمة، خاصة مع انتشار بعض الممارسات التي ترتب عليها وقوع حوادث قتل وانتحار، فضلًا عن دفع بعض الأفراد إلى الاستدانة بمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت الدار أن هذه الظاهرة تسببت في تفكك العديد من الأسر وحدوث تصدعات اجتماعية، مشددة على أن المراهنات والقمار الإلكتروني ليسا مجرد معصية صغيرة، بل يصلان إلى مرتبة الكبائر بالنظر إلى ما يترتب عليهما من أضرار جسيمة على الأفراد والمجتمع.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الممارسات محرمة شرعًا، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتؤدي إلى خسائر مادية ونفسية قد تمتد آثارها إلى حياة الأفراد والمحيطين بهم.

الإفتاء تواصل تدريب طلاب تايلاند بالأزهر على تحليل الفتاوى

وفي سياق آخر واصلت دار الإفتاء المصرية، من خلال مركز التدريب بالدار، فعاليات اليوم التدريبي الثاني من الدورة المتخصصة "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، المخصصة لطلاب مملكة تايلاند الدارسين بجامعة الأزهر الشريف.

وتضمن اليوم الثاني للتدريب، ثلاث محاضرات علمية تناولت منهجية تحليل الفتاوى ونقدها، وأصول فض المنازعات المجتمعية، والضوابط العلمية لإعداد الفتوى في القضايا الاجتماعية المعاصرة.

دار الإفتاء المراهنات والقمار الكبائر القمار الإلكتروني تفكك الأسر حكم القمار شرعًا الكسب السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

إمام عاشور

تقرير الحكم السلوفيني يعفي إمام عاشور من العقوبة بعد القمة

ترشيحاتنا

باب المندب

نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز: ميليشيا الحوثي تهدد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

أرشيفية

نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز: معركتنا مستمرة حتى القضاء على ميليشيا الحوثي

الحوثيين

مستشار وزير الإعلام اليمني: الميليشيات الحوثية قصفت مدارس ومستشفيات في السعودية

بالصور

التعب المستمر والدوخة.. علامات تكشف الإصابة بأنيميا نقص الحديد

التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد
التعب المستمر و الدوخة..علامات تكشف الاصابة بانيميا نقص الحديد

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد