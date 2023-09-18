عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

txt

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

txt

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأزرق المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وقد حمل فستان نانسي عجرم في حفلها بقبرص توقيع  Solangel وبلغ سعر التصميم  3,626 دولار أي 112 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير مبالغ فيها.

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم آخر أعمال نانسي إطلالة الفنانة نانسي عجرم أغاني ألبوم نانسي عجرم اخبار نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

موضوعات متعلقة

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

نصائح لـ علاج الصداع الشديد في البيت| تعرف عليها

طريقة عمل فراخ بالبشاميل | جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة| 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

رشاقة ملفتة.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

يهربون من الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

ترشيحاتنا

القاهرة 34.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18_9_ 2023

هل يمكن نقل عداد الكهرباء إلى السكن الجديد؟

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته طعن مجند في القدس

من يستحق معاش المتوفى ومصاريف الجنازة| اعرف التفاصيل

5ملايين موظف يستفيدون.. "المالية" تكشف كيفية تدبير الزيادات الجديدة وموعد التطبيق.. فيديو

قفزة جديدة بأسعار الأرز وهذا هو السر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ