نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا للغاية يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأزرق المصنوع من القماش اللامع بالكامل.

وقد حمل فستان نانسي عجرم في حفلها بقبرص توقيع Solangel وبلغ سعر التصميم 3,626 دولار أي 112 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير مبالغ فيها.

نانسي عجرم