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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال حضورها إحدى المناسبات في دبي.

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تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كاملة من دار الأزياء العالمية dior، حيث ارتدت جاكيت ذا أكمام مكشوفة لا يحمل أي نقوشات باللون الوردي الفتح مع تنورة بليسيه بنفس اللون.

انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، كما لفتت ياسمين صبري الأنظار في الصور بساعة يد فخامة منPatek Philippe ، وتميزت الساعة بأن جسدها مصنوع من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، طوق مثبت مرصع بـ٥٦ قطعة ماس، ميناء الأوبالين البني الذهبي و اسوار من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، تحتوي حركة الساعة على ٢٩ من الأحجار الكريمة و ٤٥ ساعة احتياط، وبلغ سعرها  ١٠٥،٠٠٠ دولار أمريكي .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.


 

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