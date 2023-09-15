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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتشمة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

هبة مجدي
هبة مجدي

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت هبة مجدي في الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة كعادتها، حيث ظهرت بفستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالألوان المتداخلة المتناسقة مع بعضها البعض.

تزينت هبة مجدي بمحموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي
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